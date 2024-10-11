Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден поручил Пентагону защищать Трампа как действующего президента
Блогерша Айза показала лицо нового возлюбленного, который моложе на 10 лет
Трамп запросил военный самолёт из-за угроз со стороны Ирана
Проверенный рецепт: пельмени с хрустящей корочкой за 10 минут
Вот почему нельзя вносить золу под все растения: как правильно использовать этот вид удобрения
Десять распространённых ошибок в уходе за кожей тела назвала дерматовенеролог
Выпечка без крахмала: что добавить, чтобы крем не растекался
Россиянам сообщили о смертельной опасности неправильного хранения продуктов в погребе
Есть две причины: эксперт объяснил, почему газовая промышленность России развивается несмотря на санкции

Возлюбленный Ксении Бородиной трогательно обратился к дочери: лучшее, что я сделал

0:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, в своем личном блоге поздравил единственную дочь Николь с днем рождения.

Возлюбленный Ксении Бородиной трогательно обратился к дочери: лучшее, что я сделал
Фото: instagram.com by личный аккаунт Николая Сердюкова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Он опубликовал несколько архивных снимков с девочкой и отметил, что это лучшее, что он сделал в жизни на данный момент.

"Это была любовь с первого взгляда. Я был первым, кто увидел тебя и услышал твой голос. Пусть ты и была фиолетового цвета, но с твоим появлением моя жизнь кардинально изменилась. Ты моя Вселенная, мое солнце, и я готов вращаться вокруг тебя всю свою жизнь", — признался блогер.

Николай Сердюков подчеркнул, что до сих пор ощущает трепет, когда дочь говорит ему о своей любви.

Ранее стало известно о разделе имущества Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Кошки
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Домашние животные
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Последние материалы
Байден поручил Пентагону защищать Трампа как действующего президента
Блогерша Айза показала лицо нового возлюбленного, который моложе на 10 лет
Трамп запросил военный самолёт из-за угроз со стороны Ирана
Возлюбленный Ксении Бородиной трогательно обратился к дочери: лучшее, что я сделал
Проверенный рецепт: пельмени с хрустящей корочкой за 10 минут
Вот почему нельзя вносить золу под все растения: как правильно использовать этот вид удобрения
Десять распространённых ошибок в уходе за кожей тела назвала дерматовенеролог
Выпечка без крахмала: что добавить, чтобы крем не растекался
Россиянам сообщили о смертельной опасности неправильного хранения продуктов в погребе
Есть две причины: эксперт объяснил, почему газовая промышленность России развивается несмотря на санкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.