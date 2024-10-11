Возлюбленный Ксении Бородиной трогательно обратился к дочери: лучшее, что я сделал

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Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, в своем личном блоге поздравил единственную дочь Николь с днем рождения.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Николая Сердюкова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Он опубликовал несколько архивных снимков с девочкой и отметил, что это лучшее, что он сделал в жизни на данный момент.

"Это была любовь с первого взгляда. Я был первым, кто увидел тебя и услышал твой голос. Пусть ты и была фиолетового цвета, но с твоим появлением моя жизнь кардинально изменилась. Ты моя Вселенная, мое солнце, и я готов вращаться вокруг тебя всю свою жизнь", — признался блогер.

Николай Сердюков подчеркнул, что до сих пор ощущает трепет, когда дочь говорит ему о своей любви.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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