Валерий Меладзе повторил трюк Серова со штанами: смотрим только на микрофон

Певец Валерий Меладзе привлёк внимание поклонников брюками, повторив интригу певца Александра Серова.

В Сети стало вирусным видео с фрагментом выступления Валерия Меладзе. На кадрах артист исполняет свой хит "Танго белого мотылька".

Внимание публики приковали штаны артиста с выдающимися выпуклостями в интересном месте.

"Девочки, смотрим только на микрофон", — написала под кадрами звезда "Дома-2" Алёна Водонаева.

Интернет-пользователи активно комментировали интригующие кадры, вспоминая аналогичную историю с певцом Александром Серовым.

"Ну у Серова получилось рейтинг поднять, почему Меладзе не пойти по тому же пути";

"Это серов виноват";

"Он просто косит под Серова", — писали фолловеры под видео.