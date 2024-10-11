Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жену Кержакова возмутило то, что Дзюба запретил супруге вести соцсети
Дрожжевое чудо: как приготовить мягкое и воздушное тесто на воде
Певец Юрий Лоза показал фигуру на пляже: смелое фото
У вдовы Андрея Миронова диагностировали неизлечимую форму онкологии
Собаку нельзя перевозить вот так: 2 самых рискованных способа, которых стоит избегать
Секреты воспитания маленького повара: почему обучение готовке так важно для ребенка
Домашние рецепты для роскошных волос: натуральные маски
Диетолог раскрыла суперфуд для мужского здоровья
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться

Валерий Меладзе повторил трюк Серова со штанами: смотрим только на микрофон

0:50
Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе привлёк внимание поклонников брюками, повторив интригу певца Александра Серова.

Валерий Меладзе повторил трюк Серова со штанами: смотрим только на микрофон
Фото: https://vk.com/publicmeladze by ВК-аккаунт Валерия Меладзе is licensed under public doman

В Сети стало вирусным видео с фрагментом выступления Валерия Меладзе. На кадрах артист исполняет свой хит "Танго белого мотылька".

Внимание публики приковали штаны артиста с выдающимися выпуклостями в интересном месте.

"Девочки, смотрим только на микрофон", — написала под кадрами звезда "Дома-2" Алёна Водонаева.

Интернет-пользователи активно комментировали интригующие кадры, вспоминая аналогичную историю с певцом Александром Серовым.

"Ну у Серова получилось рейтинг поднять, почему Меладзе не пойти по тому же пути";

"Это серов виноват";

"Он просто косит под Серова", — писали фолловеры под видео.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Красота и стиль
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента Аудио 
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошки
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота? Видео 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Секреты воспитания маленького повара: почему обучение готовке так важно для ребенка
Домашние рецепты для роскошных волос: натуральные маски
Диетолог раскрыла суперфуд для мужского здоровья
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Виктория Боня пожаловалась на гармошку на лице после пластических операций
Врач раскрыл, поможет ли спорт в борьбе со стрессом
Как правильно готовить тушеную капусту
Чем заправить салат из фруктов
Как обрезать растения осенью, чтобы не навредить? Важные советы садоводам
ГАИ стала лишать водителей прав за съемные рамки крепления номеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.