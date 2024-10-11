Валерий Меладзе повторил трюк Серова со штанами: смотрим только на микрофон

Певец Валерий Меладзе привлёк внимание поклонников брюками, повторив интригу певца Александра Серова.
В Сети стало вирусным видео с фрагментом выступления Валерия Меладзе. На кадрах артист исполняет свой хит "Танго белого мотылька".
Внимание публики приковали штаны артиста с выдающимися выпуклостями в интересном месте.
"Девочки, смотрим только на микрофон", — написала под кадрами звезда "Дома-2" Алёна Водонаева.
Интернет-пользователи активно комментировали интригующие кадры, вспоминая аналогичную историю с певцом Александром Серовым.
"Ну у Серова получилось рейтинг поднять, почему Меладзе не пойти по тому же пути";
"Это серов виноват";
"Он просто косит под Серова", — писали фолловеры под видео.
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