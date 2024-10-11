Виктория Боня пожаловалась на гармошку на лице после пластических операций

Модель Виктория Боня продемонстрировала, как некрасиво морщится её лицо после хирургического вмешательства.
Виктория Боня записала видео в социальных сетях, на котором жалуется на последствия дорогих пластических операций. Звезда "Дома-2" делала подтяжки лица, однако они не обошлись без негативных последствий.
Знаменитость обратила внимание на то, что одна сторона её лица в районе подбородка сильно морщиниться.
"Это последствия операции. У меня никогда такого не было", — объяснила модель.
Она рассказала, что операцию ей делал в Дубае тот же доктор, который неудачно прооперировал её маму.
"Меня пытались убедить, что это "мои тяжи", но у меня всегда была красивая нижняя треть", — рассказала Виктория.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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