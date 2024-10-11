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Виктория Боня пожаловалась на гармошку на лице после пластических операций

0:49
Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня продемонстрировала, как некрасиво морщится её лицо после хирургического вмешательства.

Виктория Боня пожаловалась на гармошку на лице после пластических операций
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня записала видео в социальных сетях, на котором жалуется на последствия дорогих пластических операций. Звезда "Дома-2" делала подтяжки лица, однако они не обошлись без негативных последствий.

Знаменитость обратила внимание на то, что одна сторона её лица в районе подбородка сильно морщиниться.

"Это последствия операции. У меня никогда такого не было", — объяснила модель.

Она рассказала, что операцию ей делал в Дубае тот же доктор, который неудачно прооперировал её маму.

"Меня пытались убедить, что это "мои тяжи", но у меня всегда была красивая нижняя треть", — рассказала Виктория.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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