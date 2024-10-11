Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Шагапов перечислил очевидные признаки скорой поломки машины
Байден поручил Пентагону защищать Трампа как действующего президента
Блогерша Айза показала лицо нового возлюбленного, который моложе на 10 лет
Трамп запросил военный самолёт из-за угроз со стороны Ирана
Возлюбленный Ксении Бородиной трогательно обратился к дочери: лучшее, что я сделал
Проверенный рецепт: пельмени с хрустящей корочкой за 10 минут
Вот почему нельзя вносить золу под все растения: как правильно использовать этот вид удобрения
Десять распространённых ошибок в уходе за кожей тела назвала дерматовенеролог
Выпечка без крахмала: что добавить, чтобы крем не растекался

Стали известны детали раздела имущества Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После расставания с актрисой Паулиной Андреевой режиссёр Фёдор Бондарчук решил оставить в наследство их сыну Ивану квартиру в Санкт-Петербурге, где они жили после свадьбы. Об этом сообщает "КП".

Стали известны детали раздела имущества Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY 4.0

Сам кинематографист забрал апартаменты в Брюсовом переулке в Москве, которые он приобрёл после расставания со Светланой Бондарчук. Стоимость жилья оценивается в 100 миллионов рублей.

Мнения о причинах развода творческой пары расходятся. Кто-то говорит о разногласиях в работе, якобы у супругов случались стычки на съёмочных площадках. Также появилось мнение, что Паулина Андреева, предпочитающая вести закрытый образ жизни, была недовольна желанием мужа часто появляться на светских тусовках и встречаться с друзьями.

Однако близкие пары утверждают, что Паулина Андреева не ушла от супруга из-за измен.

Ранее сваты Наташи Королёвой дали первый публичный комментарий о свадьбе дочери.

 

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти породы кошек считаются самыми добрыми
Кошки
Эти породы кошек считаются самыми добрыми Аудио 
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошки
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота? Видео 
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Последние материалы
Байден поручил Пентагону защищать Трампа как действующего президента
Блогерша Айза показала лицо нового возлюбленного, который моложе на 10 лет
Трамп запросил военный самолёт из-за угроз со стороны Ирана
Возлюбленный Ксении Бородиной трогательно обратился к дочери: лучшее, что я сделал
Проверенный рецепт: пельмени с хрустящей корочкой за 10 минут
Вот почему нельзя вносить золу под все растения: как правильно использовать этот вид удобрения
Десять распространённых ошибок в уходе за кожей тела назвала дерматовенеролог
Выпечка без крахмала: что добавить, чтобы крем не растекался
Россиянам сообщили о смертельной опасности неправильного хранения продуктов в погребе
Есть две причины: эксперт объяснил, почему газовая промышленность России развивается несмотря на санкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.