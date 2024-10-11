Стали известны детали раздела имущества Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

После расставания с актрисой Паулиной Андреевой режиссёр Фёдор Бондарчук решил оставить в наследство их сыну Ивану квартиру в Санкт-Петербурге, где они жили после свадьбы. Об этом сообщает "КП".

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY 4.0

Сам кинематографист забрал апартаменты в Брюсовом переулке в Москве, которые он приобрёл после расставания со Светланой Бондарчук. Стоимость жилья оценивается в 100 миллионов рублей.

Мнения о причинах развода творческой пары расходятся. Кто-то говорит о разногласиях в работе, якобы у супругов случались стычки на съёмочных площадках. Также появилось мнение, что Паулина Андреева, предпочитающая вести закрытый образ жизни, была недовольна желанием мужа часто появляться на светских тусовках и встречаться с друзьями.

Однако близкие пары утверждают, что Паулина Андреева не ушла от супруга из-за измен.

Ранее сваты Наташи Королёвой дали первый публичный комментарий о свадьбе дочери.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.



Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.





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