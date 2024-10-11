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Сваты Наташи Королёвой дали первый публичный комментарий о свадьбе дочери и раскрыли причину своего отсутствия

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В программе "Прямой эфир" выступили сваты певицы Наташи Королёвой и танцора Сергея Глушко, известного как Тарзан. Они поделились, что не смогли присутствовать на свадьбе дочери из-за работы.

Сваты Наташи Королёвой дали первый публичный комментарий о свадьбе дочери и раскрыли причину своего отсутствия
Фото: instagram.com by личный аккаунт Мелиссы Валынкиной в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Отец Мелиссы, невестки исполнительницы, Алексей Валынкин, рассказал, что был на вахте, а его жена Елена "не любит переезды". Однако родители девушки были в курсе готовящегося торжества.

Оказалось, что Архип, сын пары, был в гостях у Алексея и Елены. А вот со звёздными сватами они не знакомы лично, но часто общаются по телефону.

"Мы общаемся чисто по телефону. Поздравляем друг друга с днём рождения, с Новым годом. Каждый день не звоним друг другу, только по праздникам. В гости она не предлагала приехать. Я думаю, мы ещё встретимся в тихом семейном кругу без камер", — отметил Валынкин.

Мужчина тепло отзывается о зяте и о своей дочери, которая раньше занималась стриптизом. Он подчеркнул, что её танец на пилоне требует хорошей физической подготовки.

Ранее Павел Прилучный рассказал о том, через что он проходит ради своего сына.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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