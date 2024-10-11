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Дочь Филиппа Киркорова рассказала о гражданстве США

0:49
Шоу-бизнес

Наследница певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория ответила на вопросы поклонников.

Дочь Филиппа Киркорова рассказала о гражданстве США
Фото: https://t.me/Kirkorova by Телеграм-канал Аллы-Виктории Киркоровой is licensed under public doman

Дочь короля российской эстрады пообщалась с подписчиками в своём Telegram-канале.

Алла-Виктория рассказала, что, несмотря на её двойное имя, все её называют просто Алла.

Девочка призналась, что боится замкнутых пространств и не против совместного выступления со знаменитым отцом. 12-летняя Алла пожаловалась на то, что носить брекеты больно и за ними тяжело ухаживать.

"Привет, у тебя правда есть гражданство США из-за того что ты родилась там? (очень интересно)" — спросили фолловеры

"Да", — ответила девочка.

Дочь певца с сожалением отметила, что иногда люди общаются с ней только потому, что она наследница Киркорова.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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