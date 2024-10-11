Павел Прилучный раскрыл, на что ему приходится идти ради старшего сына

Актёр Павел Прилучный рассказал, что готов на всё ради своих детей. В частности, он отметил, что ему приходится преодолевать себя, чтобы порадовать своего старшего сына, который обожает развлечения в парке аттракционов.

Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В недавнем интервью для Woman.ru артист поделился, что не любит кататься на аттракционах, таких как американские горки. Однако он понимает, что его сын получает радость от этих развлечений, и поэтому идёт с ним, несмотря на свои чувства.

"Я хочу показать ему пример: не бояться, преодолевать страхи и всегда идти вперёд", — сказал Павел Прилучный.

Также актёр сообщил, что был бы готов забрать к себе и дочь Мию, рождённую в браке с Агатой Муцениеце, но девочка предпочитает жить с матерью.

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Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



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