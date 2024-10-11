Раскрыта многомиллионная выручка наркологической клиники Стаса Пьехи

Наркологическая клиника, основанная артистом Стасом Пьехой, за 2023 год продемонстрировала прибыль в размере 3,9 миллиона рублей.
Как сообщает Telegram-канал "Звездач", в 2022 году прибыль была отрицательной и составила всего 172 тысячи рублей. Однако за год руководству учреждения удалось значительно улучшить показатели.
Стало известно, что Стас Пьеха зарегистрировал товарный знак для своей клиники, что гарантирует защиту её названия и символики. Благодаря регистрации, исполнитель также имеет возможность сдавать в аренду различное медицинское оборудование.
Артист поделился, что решил открыть клинику для помощи людям, страдающим от нарко- и алкоголезависимости, поскольку сам в прошлом сталкивался с зависимостью и пытался помочь своим друзьям и знакомым справиться с ней.
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Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец.
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