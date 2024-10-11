Телеврач Елена Малышева раскрыла секрет молодости Аниты Цой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева, дегустируя заготовки от певицы Аниты Цой, отметила, что исполнительница прекрасно выглядит для своих 53 лет и производит впечатление гораздо более молодой женщины.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Аниты Цой в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Как пишет "Московский комсомолец", она подчеркнула, что у представителей монголоидной расы, к которой относится Анита Цой, более крепкий иммунитет. Их защитные клетки живут дольше и работают эффективнее, чем у европеоидов.

Малышева призналась, что ей нравится бывать в гостях у Аниты Цой. Разговаривая о представленных заготовках, она обратила внимание на капусту Кимчи, назвав этот продукт уникальным из-за содержащихся в нём витаминов.

"У этой женщины прекрасные сосуды и прекрасная кожа. Её лицо всегда выглядит как наливное яблочко", — отметила Малышева.

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Уточнения

Анита Сергеевна Цой (имя при рождении — Анна Сергеевна Ким; с 1990 по 2016 год — Анна Сергеевна Цой; род. 7 февраля 1971, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, композитор, телеведущая и филантроп корейского происхождения.



Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.



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