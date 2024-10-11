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Виктория Боня рассказала об отношениях с американским рэпером P.Diddy: бог отвёл

1:44
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня рассказала, что знакома с известным рэп-исполнителем P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс), который в настоящее время отбывает наказание в нью-йоркской тюрьме.

Виктория Боня рассказала об отношениях с американским рэпером P.Diddy: бог отвёл
Фото: Telegram by Telegram-канал Виктории Бони, PDM

По словам Бони, их первая встреча состоялась 20 лет назад в Майами. Тогда она была большой поклонницей P.Diddy и постоянно говорила о нём своему другу, который был знаком с исполнителем. Благодаря этому, она оказалась на вечеринке рэпера. Из ресторана они отправились в ночной клуб, где P.Diddy сидел в окружении своих братьев, а Боня танцевала и наслаждалась жизнью.

Позже они решили перейти в другой клуб, и на парковке Боня стала свидетелем неприятной сцены. P.Diddy повздорил с каким-то парнем, и в этот момент Виктория решила уйти незаметно. Когда она уже была в Москве, рэпер позвонил её другу и интересовался, что с ней произошло. Он просил её перезвонить, но когда она набрала его номер, ей ответил незнакомый человек.

В 2003 году Виктория Боня снова встретила P.Diddy в Сен-Тропе. Они увидели его у одного из бутиков, проезжая мимо на машине с подругой. Когда P.Diddy захотел к ней подойти, подруга нажала на педаль газа и уехала. Через 100-150 метров она сказала, что Виктория может подойти к рэперу.

"Но я гордая девушка и отвечаю, что никуда не пойду. Сейчас я думаю, что тогда бог снова отвел меня от этого человека", — вспоминает Боня в разговоре с Super.

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Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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