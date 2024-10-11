Актёр Сергей Бурунов раскрыл причину, по которой решился похудеть: связано с личной жизнью

Актёр Сергей Бурунов поделился, что принял решение начать худеть после неприятной ситуации в личной жизни. Он осознал, что пришло время перемен.
В последнее время артист заметно подтянулся, сбросив несколько лишних килограммов. В программе "Актёрская студия" от VK Creative, Кино Mail и VK Видео он рассказал, что ему надоело видеть в зеркале то, что он наблюдал каждый день.
"Во-вторых, была не очень приятная история, связанная с личной жизнью. И я решил извлечь из неё хоть какую-то пользу. Я сказал себе:"Значит, похудеем!"", — объяснил Бурунов.
Актёр не раскрывает, что именно повлияло на его решение изменить свою жизнь. Однако известно, что в настоящее время он встречается с бизнесвумен Екатериной Леви. Кроме того, ходят слухи, что он сделал предложение своей избраннице.
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Серге́й Алекса́ндрович Буруно́в (род. 6 марта 1977, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист, телеведущий.
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