Лайма Вайкуле не смогла продать билеты на концерт на Тенерифе: предатели не нужны

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле столкнулась с проблемой при продаже билетов на свой концерт, который был организован для русскоязычной аудитории на Тенерифе. Из-за этого организаторам пришлось перенести выступление на декабрь.

Фото: commons.wikimedia.org by Элеонора Х Рузвельт, CC BY-SA 4.0

Как сообщает "Московский комсомолец", билеты на концерт начали продавать ещё летом, и их стоимость варьировалась от 49 до 119 евро. Однако за прошедшие месяцы не удалось заполнить даже половину зала. Лайма Вайкуле надеется, что ближе к Новому году у людей появится желание посетить её концерт.

Организаторы концертов отмечают, что в последние годы у артистки были трудности с наполняемостью залов и в России.

"Она активно зарабатывала на корпоративах, но сейчас такой возможности у неё нет. За рубежом проблемы понятны. Русофобия в Европе снижается. А местные русскоязычные говорят прямо: "предателей мы видеть не хотим", — цитирует их издание.

Лайма Вайкуле покинула Россию в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине и отметилась яркими русофобскими высказываниями.

Ранее Анастасия Задорожная рассказала, как пережила ураган "Милтон" во Флориде.

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.