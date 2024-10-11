Актриса Анастасия Задорожная оказалась в эпицентре урагана "Милтон" с грудным ребёнком

Актриса Анастасия Задорожная вместе с мужем и грудным ребёнком оказались в эпицентре урагана "Милтон". Она поделилась с поклонниками своими переживаниями по поводу стихийного бедствия.
Задорожная рассказала, что они с мужем решили не покидать штат, несмотря на непогоду. По её словам, их район пострадал от урагана, но не так сильно, как другие. Это был первый катаклизм, с которым они столкнулись за время своего проживания во Флориде.
"У нас уже почти сутки нет света, и сегодня мы уже предприняли одну вылазку, чтобы найти горячую еду. Это оказалось непросто, но мы справились", — поделилась Задорожная.
Также она показала, как сейчас выглядят улицы Флориды. На опубликованных кадрах видны поваленные деревья, затопленные дороги и разрушенные заборы.
Анастасия Задорожная вышла замуж в 2020 году, а в 2024 году родила дочь, которую назвала Сашей.
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Анастаси́я Серге́евна Задорожная (род. 30 августа 1985, Федотово, Вологодская область, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая и фотомодель, волонтёр.
Ураган «Милтон» (англ. Hurricane Milton) — чрезвычайно мощный атлантический ураган 5 категории, который стал вторым по интенсивности тропическим циклоном, когда-либо зарегистрированным над Мексиканским заливом.
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