Актриса Анастасия Задорожная оказалась в эпицентре урагана "Милтон" с грудным ребёнком

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Актриса Анастасия Задорожная вместе с мужем и грудным ребёнком оказались в эпицентре урагана "Милтон". Она поделилась с поклонниками своими переживаниями по поводу стихийного бедствия.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Задорожной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Задорожная рассказала, что они с мужем решили не покидать штат, несмотря на непогоду. По её словам, их район пострадал от урагана, но не так сильно, как другие. Это был первый катаклизм, с которым они столкнулись за время своего проживания во Флориде.

"У нас уже почти сутки нет света, и сегодня мы уже предприняли одну вылазку, чтобы найти горячую еду. Это оказалось непросто, но мы справились", — поделилась Задорожная.

Также она показала, как сейчас выглядят улицы Флориды. На опубликованных кадрах видны поваленные деревья, затопленные дороги и разрушенные заборы.

Анастасия Задорожная вышла замуж в 2020 году, а в 2024 году родила дочь, которую назвала Сашей.

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Уточнения

Анастаси́я Серге́евна Задорожная (род. 30 августа 1985, Федотово, Вологодская область, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая и фотомодель, волонтёр.



Ураган «Милтон» (англ. Hurricane Milton) — чрезвычайно мощный атлантический ураган 5 категории, который стал вторым по интенсивности тропическим циклоном, когда-либо зарегистрированным над Мексиканским заливом.



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