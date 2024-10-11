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Певица Нюша воссоединилась с дочерью, оставшейся жить с отцом в Дубае

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) в своём личном блоге поделилась фотографиями с дочерью Серафимой-Симбой, которая после развода родителей осталась жить с отцом в Дубае.

Певица Нюша воссоединилась с дочерью, оставшейся жить с отцом в Дубае
Фото: instagram.com by личный аккаунт Нюши в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка не видела своих наследников с прошлого месяца, хотя обычно старается регулярно навещать их. Как только она приземлилась в аэропорту, сразу же отправилась к дочери, по которой очень соскучилась. Вместе они посетили салон красоты.

Нюша и Игорь Сивов официально развелись в этом году после семи лет брака. По словам певицы, они долго пытались сохранить отношения, но безуспешно. Бывшим супругам удалось мирно договориться об опеке над детьми, которые сейчас проходят обучение в Дубае.

Недавно Нюша призналась, что за ней ухаживают мужчины, однако она пока не готова к серьёзным отношениям. В настоящее время артистка сосредоточенна на возобновлении своей музыкальной карьеры.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Григория Лепса прилетела в Лондон, где учится его молодая возлюбленная.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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