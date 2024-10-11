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Бывшая жена Григория Лепса отправилась в Лондон вслед за его 18-летней возлюбленной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая супруга народного артиста России Григория Лепса Анна Шаплыкова поделилась с поклонниками своим местонахождением. Как оказалось, она находится в Лондоне, где проходит обучение молодая возлюбленная музыканта Аврора Киба.

Бывшая жена Григория Лепса отправилась в Лондон вслед за его 18-летней возлюбленной
Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Анна Шаплыкова прибыла в столицу Британии из Франции, где учится её 22-летняя дочь Ева, рождённая в браке с артистом. Наследница Лепса планирует стать дизайнером.

"Собор святого Павла в Лондоне. Очень красиво, фото не передаёт", — написала Анна, опубликовав несколько снимков.

25 сентября в Лондон отправилась и нынешняя избранница Григория Лепса Аврора Киба, которая поступила в Лондонский колледж моды.

Недавно Григорий Лепс признался, что сам виноват в разрушенном браке. Он пояснил, что будет нести свой крест до конца своих дней.

Ранее актриса Юлия Высоцкая опубликовала архивный снимок.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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