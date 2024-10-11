Юлия Высоцкая показала снимок 27-летней давности, сделанный Андреем Кончаловским

Актриса Юлия Высоцкая в своем личном блоге поделилась архивным снимком, на котором она изображена в возрасте 24 лет. Автором фотографии выступил её супруг, режиссёр Андрей Кончаловский.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Высоцкой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На снимке Юлия Высоцкая запечатлена в Лондоне в 1997 году. Она предстала в рокерском стиле, надев чёрную футболку с жёлтым принтом и чёрную куртку. Образ был дополнен солнцезащитными очками, а её волосы оставались свободными от укладки.

"А губы-то мы и тогда умели делать", — написала 51-летняя жена режиссёра.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996 году, а через два года поженились. Несмотря на значительную разницу в возрасте, их брак оказался крепким. Для кинематографиста актриса стала пятой женой. В этом союзе родились двое детей — сын Пётр и дочь Мария.

Ранее Татьяна Лазарева* (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отреагировала на объявление в международный розыск.

Уточнения

Ю́лия Алекса́ндровна Высо́цкая (род. 16 августа 1973, Новочеркасск, Ростовская область) — российская и белорусская актриса театра и кино, телеведущая.



Андре́й (Андро́н) Серге́евич Кончало́вский (Михалко́в-Кончало́вский; настоящее[уточнить] имя — Андре́й Серге́евич Михалко́в; род. 20 августа 1937, Москва, СССР) — советский, российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель.



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