Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал о том, как тело отвечает на стресс и тревогу
Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск: пойду посплю
Стало известно о многомиллионных гонорарах Максима Галкина* в России
Эверест продолжает расти: как высочайшая гора планеты становится еще выше
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Раскрыт истинный райдер певца Егора Крида: представители певца опровергли слова Сергея Дворцова
Рецепт диетического салата с капустой, сельдереем и яблоками
Тупым или острым: эксперт рассказал, каким концом вверх хранить яйца в холодильнике
Почти 26 тысяч рублей: московские пенсионеры получат доплаты к пенсии в 2025 году

Юлия Высоцкая показала снимок 27-летней давности, сделанный Андреем Кончаловским

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Юлия Высоцкая в своем личном блоге поделилась архивным снимком, на котором она изображена в возрасте 24 лет. Автором фотографии выступил её супруг, режиссёр Андрей Кончаловский.

Юлия Высоцкая показала снимок 27-летней давности, сделанный Андреем Кончаловским
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Высоцкой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На снимке Юлия Высоцкая запечатлена в Лондоне в 1997 году. Она предстала в рокерском стиле, надев чёрную футболку с жёлтым принтом и чёрную куртку. Образ был дополнен солнцезащитными очками, а её волосы оставались свободными от укладки.

"А губы-то мы и тогда умели делать", — написала 51-летняя жена режиссёра.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996 году, а через два года поженились. Несмотря на значительную разницу в возрасте, их брак оказался крепким. Для кинематографиста актриса стала пятой женой. В этом союзе родились двое детей — сын Пётр и дочь Мария.

Ранее Татьяна Лазарева* (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отреагировала на объявление в международный розыск.

Уточнения

Ю́лия Алекса́ндровна Высо́цкая (род. 16 августа 1973, Новочеркасск, Ростовская область) — российская и белорусская актриса театра и кино, телеведущая.

Андре́й (Андро́н) Серге́евич Кончало́вский (Михалко́в-Кончало́вский; настоящее[уточнить] имя — Андре́й Серге́евич Михалко́в; род. 20 августа 1937, Москва, СССР) — советский, российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти породы кошек считаются самыми добрыми
Кошки
Эти породы кошек считаются самыми добрыми Аудио 
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Советы
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер Контрудар ВС РФ в Курской области похоронил планы Киева на сильную переговорную позицию Любовь Степушова
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Последние материалы
Экстрасенс назвала затопление пустыни Сахара знамением апокалипсиса
Российский режиссёр рассказал о начавшейся "охоте" на Бондарчука среди молодых актрис: он гуру
Эксперт назвал 5 перспективных направлений внутреннего туризма
Как получить богатый урожай свёклы: от почвы до подкормки
Питательная маска для волос с кокосовым маслом: осенний уход
Пропавшая дочь Любови Успенской вышла на связь и сообщила, что с ней произошло
Breaking Defense: в США появился новый ударный дрон типа Bolt
Цветы нам не нужны: в театре Модерн покажут спектакль Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау
Эксперт рассказал о вероятности ядерного столкновения России и США
Как перекупщики подделывают ПТС и договоры купли-продажи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.