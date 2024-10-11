Собчак прокомментировала историю с губернатором Забайкалья: а была ли козявка

Ксения Собчак высказалась о скандальной истории губернатора Забайкальского края, который якобы вытер о подчинённую козявку.
Собчак привела наглядные доказательства того, что в России есть публичная политика. Она показала заголовки СМИ, разбирающиеся в том, действительно ли губернатор Забайкалья Александр Осипов вытер козявку о куртку сотрудницы.
"А была ли козявка? Таким вопросом задаются СМИ и федеральные каналы второй день. Десятки если не сотни новостей про козявку, потом столько же и в тех же каналах с опровержениями", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ксения обратила внимание на то, что на фоне истории с козявкой все забыли о пожаре, который и стал причиной нервного поведения главы региона.
Собчак предположила, что к губернатору после этой истории может приклеится неприятное прозвище.
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