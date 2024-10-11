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Собчак прокомментировала историю с губернатором Забайкалья: а была ли козявка

0:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак высказалась о скандальной истории губернатора Забайкальского края, который якобы вытер о подчинённую козявку.

Собчак прокомментировала историю с губернатором Забайкалья: а была ли козявка
Фото: https://vk.com/sobchak_public?ysclid=m24rzxqojm520640698&z=photo-223127324_457241213%2Falbum-223127324_296843116%2Frev by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак привела наглядные доказательства того, что в России есть публичная политика. Она показала заголовки СМИ, разбирающиеся в том, действительно ли губернатор Забайкалья Александр Осипов вытер козявку о куртку сотрудницы.

"А была ли козявка? Таким вопросом задаются СМИ и федеральные каналы второй день. Десятки если не сотни новостей про козявку, потом столько же и в тех же каналах с опровержениями", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ксения обратила внимание на то, что на фоне истории с козявкой все забыли о пожаре, который и стал причиной нервного поведения главы региона.

Собчак предположила, что к губернатору после этой истории может приклеится неприятное прозвище.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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