Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск: пойду посплю

Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иноагентом и внесенная в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, отреагировала на новость о своём объявлении в международный розыск в своём Telegram-канале.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она подчеркнула, что согласно статье в уставе Интерпола, политическое преследование не может служить основанием для объявления человека в международный розыск.

В заключение телеведущая пообещала, что скоро предоставит более подробный комментарий по этому вопросу, а пока решила отдохнуть и поспать.

Накануне стало известно, что Лазареву объявили в международный розыск. В июле её заочно арестовали по запросу Следственного комитета.

Известно, что телеведущая проживает в Испании на постоянной основе.

Ранее сообщалось о доходах комика Максима Галкина*, также признанного в России иноагентом.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.





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