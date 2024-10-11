Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск: пойду посплю

Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иноагентом и внесенная в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, отреагировала на новость о своём объявлении в международный розыск в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что согласно статье в уставе Интерпола, политическое преследование не может служить основанием для объявления человека в международный розыск.
В заключение телеведущая пообещала, что скоро предоставит более подробный комментарий по этому вопросу, а пока решила отдохнуть и поспать.
Накануне стало известно, что Лазареву объявили в международный розыск. В июле её заочно арестовали по запросу Следственного комитета.
Известно, что телеведущая проживает в Испании на постоянной основе.
Ранее сообщалось о доходах комика Максима Галкина*, также признанного в России иноагентом.
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
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