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Стало известно о многомиллионных гонорарах Максима Галкина* в России

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник рассказал, что Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), будучи в России, зарабатывал миллионы. Об этом пишет URA. RU.

Стало известно о многомиллионных гонорарах Максима Галкина* в России
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, CC BY-SA 4.0

По словам Дзюника, комик получал огромные гонорары за выступления на корпоративах — около 120 тысяч долларов (примерно 11,5 миллиона рублей по текущему курсу) и зарплату на Первом канале в качестве ведущего — 50 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей).

Сейчас, когда Галкин живёт за границей, ему вряд ли удастся похвастаться такими доходами, считает Дзюник. Он отмечает, что за границей "звать его никак".

Продюсер уверен, что большинство артистов хотят вернуться в Россию только ради денег, но им уже не удастся снова стать востребованными.

"Это русский человек вознёс их на пьедестал, поэтому, конечно, они пытаются вернуться в Россию. Но они не могут понять, что россияне поняли, кто они такие. Вы не нужны уже больше здесь!" — подчеркнул он.

Максим Галкин, его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачёва и двое детей проживают в Израиле.

Ранее был опубликован райдер Егора Крида.

Уточнения

Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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