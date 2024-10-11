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Раскрыт истинный райдер певца Егора Крида: представители певца опровергли слова Сергея Дворцова

1:35
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Представители певца Егора Крида выступили с комментариями по поводу слов продюсера Сергея Дворцова о райдере артиста, раскрыв его настоящие требования к организации концертов.

Раскрыт истинный райдер певца Егора Крида: представители певца опровергли слова Сергея Дворцова
Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, CC BY-SA 4.0

Сергей Дворцов в беседе с прессой утверждал, что гонорар Крида составляет от 1,8 до 3,5 миллиона рублей, в зависимости от площадки и масштаба мероприятия. Он просил предоставить холодные и горячие закуски, VIP-трансфер, зеркало в гримерке и алкоголь. Однако в команде исполнителя подчеркивают, что музыкант не употребляет спиртные напитки.

"За исключением упоминания о трансфере и зеркале в гримерке, в словах этого человека нет ни капли правды. Это ставит под сомнение его экспертность, если только он не говорит неправду. К слову, у Егора нет ни единой вредной привычки", — заявили представители Егора Крида.

Как стало известно журналистам Super, 45-минутное выступление артиста будет стоить 80 тысяч долларов (примерно 7,8 миллиона рублей). Технический и личный райдеры Крида и его команды, перелёт и проживание оплачиваются отдельно. В гримёрке должны быть фен, чайник, влажные салфетки и белые кроссовки Nike Air Force 1. Питание не требует особой экзотики, а среди напитков нет крепких.

Ранее стало известно, что певица Валерия завершает свою карьеру.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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