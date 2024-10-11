Певица Валерия завершает карьеру: у всего есть конец

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Иосиф Пригожин, известный музыкальный продюсер, поделился с журналистами, что новый альбом певицы Валерии станет последним в её карьере. По его словам, артистке стало тяжело работать над подобными проектами.

Фото: Telegram by Telegram-канал певицы Валерии, PDM

Долгожданный лонгплей исполнительницы выйдет 17 апреля 2025 года.

"У всего есть своё начало и свой конец. Думаю, что в какой-то момент наступило время, когда нужно заканчивать эту историю уже в том виде, в котором она есть", — отметил продюсер в беседе с "Пятым каналом".

Пригожин также рассказал, что Валерия планировала завершить карьеру ещё во время пандемии коронавируса, но тогда она получила интересное предложение от продюсера Максима Фадеева.

Певица Валерия начала свою музыкальную карьеру в 1985 году, и на её счету уже 18 студийных альбомов.

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Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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