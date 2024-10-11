Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Высоцкая показала снимок 27-летней давности, сделанный Андреем Кончаловским
Почему владельцы Chery Tiggo 7 Pro жалуются на расход и стеклоочистители
Эксперт рассказал о том, как тело отвечает на стресс и тревогу
Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск: пойду посплю
Стало известно о многомиллионных гонорарах Максима Галкина* в России
Эверест продолжает расти: как высочайшая гора планеты становится еще выше
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Раскрыт истинный райдер певца Егора Крида: представители певца опровергли слова Сергея Дворцова
Рецепт диетического салата с капустой, сельдереем и яблоками

Певица Валерия завершает карьеру: у всего есть конец

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Иосиф Пригожин, известный музыкальный продюсер, поделился с журналистами, что новый альбом певицы Валерии станет последним в её карьере. По его словам, артистке стало тяжело работать над подобными проектами.

Певица Валерия завершает карьеру: у всего есть конец
Фото: Telegram by Telegram-канал певицы Валерии, PDM

Долгожданный лонгплей исполнительницы выйдет 17 апреля 2025 года.

"У всего есть своё начало и свой конец. Думаю, что в какой-то момент наступило время, когда нужно заканчивать эту историю уже в том виде, в котором она есть", — отметил продюсер в беседе с "Пятым каналом".

Пригожин также рассказал, что Валерия планировала завершить карьеру ещё во время пандемии коронавируса, но тогда она получила интересное предложение от продюсера Максима Фадеева.

Певица Валерия начала свою музыкальную карьеру в 1985 году, и на её счету уже 18 студийных альбомов.

Ранее стало известно об "охоте" среди молодых актрис на Фёдора Бондарчука.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошки
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота? Видео 
В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34
Военные новости
В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34 Аудио 
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Еда и рецепты
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер Контрудар ВС РФ в Курской области похоронил планы Киева на сильную переговорную позицию Любовь Степушова
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Последние материалы
Экстрасенс назвала затопление пустыни Сахара знамением апокалипсиса
Российский режиссёр рассказал о начавшейся "охоте" на Бондарчука среди молодых актрис: он гуру
Эксперт назвал 5 перспективных направлений внутреннего туризма
Как получить богатый урожай свёклы: от почвы до подкормки
Питательная маска для волос с кокосовым маслом: осенний уход
Пропавшая дочь Любови Успенской вышла на связь и сообщила, что с ней произошло
Breaking Defense: в США появился новый ударный дрон типа Bolt
Цветы нам не нужны: в театре Модерн покажут спектакль Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау
Эксперт рассказал о вероятности ядерного столкновения России и США
Как перекупщики подделывают ПТС и договоры купли-продажи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.