Российский режиссёр рассказал о начавшейся "охоте" на Бондарчука среди молодых актрис: он гуру

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Российский режиссёр Андрей Житинкин признался, что если слухи о расставании его коллеги Фёдора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой правдивы, то, скорее всего, на него началась "охота" среди молодых артисток.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY 4.0

По словам Житинкина, для начинающих актрис Бондарчук является настоящим гуру и проверенным способом оказаться в кино.

Он предположил, что реальной причиной для расставания Бондарчука с Андреевой могли быть лишь творческие разногласия — они нередко вступали в перепалку из-за разных взглядов на рабочие процессы.

Известно также, что в окружении режиссёра отвергают вероятность того, что Паулина Андреева могла уйти от мужа из-за измен. Не подтвердила домыслов о романе с Бондарчуком и актриса Софья Синицына, которой приписали интимные отношения с кинематографистом.

Ранее Татьяна Плаксина вышла на связь после пропажи.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.



Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.





Андре́й Альбе́ртович Жити́нкин (род. 18 ноября 1960, Владимир, СССР) — российский режиссёр, киноактёр и писатель; народный артист России (2007).



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