Рэпер Natan изменил жене с Лерчек на шоу "Звёзды в джунглях": неопровержимые доказательства

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На шоу "Звёзды в джунглях" известный рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) познакомился с разведенной блогершей Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина). StarHit опубликовал эксклюзивное видео со съёмок, на котором они страстно целуются, скрывшись от посторонних глаз.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Впервые о возможном романе музыканта и звезды соцсетей заговорили ещё летом, но тогда они оба предпочли промолчать, и тема была закрыта. Однако сейчас появились неопровержимые доказательства их интимной связи.

На опубликованном видео они уединились от остальных участников — Лерчек расположилась на коленях у рэпера, и они с жаром целовались. Позднее, когда они поняли, что за ними наблюдают, Natan схватился за голову, а Лерчек спрыгнула с его колен.

Отмечается, что исполнитель планировал продолжить общение с многодетной матерью в Москве, но против неё завели новое уголовное дело.

Известно, что Natan женат на дизайнере Анастасии Швецовой, которая родила ему сына Натанаэля. В июле этого года он признался в измене супруге, как раз в период съёмок проекта.

Ранее Кейт Миддлтон появилась на публике и нарушила королевское правило.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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