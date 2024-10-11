Беременная жена Курбана Омарова пожаловалась на токсикоз

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Находящаяся в интересном положении супруга Курбана Омарова Валерия заявила, что токсикоз накрывал её, как морской прибой.

Фото: https://vk.com/omarovkurban by ВК-аккаунт Курбана Омарова is licensed under public doman

Супруга Курбана Омарова опубликовала в "Инстаграме"* видео у заведения общепита. При перечислении блюд меню кафе Валерию сильно замутило.

Она объяснила, что особенно тяжело испытывала токсикоз на 16-й недели беременности.

"Как я с этим боролась? Никак! Принимала всё, как есть, смеялась, и в этом мне очень помогал мой муж", — написала женщина под кадрами.

Жена Омарова объяснила беременным женщинам, что приступы тошноты временны и скоро станет легче. При том Валерия готова к тому, что её ждёт впереди ещё много интересных моментов.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Гесто́з (от лат. gestātiō) — осложнение нормально протекающей беременности. Ранние гестозы беременных могут проявляться в форме рвоты беременных различного уровня тяжести и сопутствующего птиализма, реже в форме острой жировой дистрофии печени, тетании беременных, дерматозе беременных, хореи и остеомаляции.



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