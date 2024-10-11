Кейт Миддлтон вышла в свет после окончания химиотерапии и нарушила королевское правило

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе со своим супругом, принцем Уильямом, посетила Саутпорт с официальным визитом. Во время этого визита они встретились с семьями девочек, погибших во время стрельбы на уроках танцев. Как сообщают западные таблоиды, в ходе встречи Кейт Миддлтон проявила излишнюю эмоциональность, нарушив тем самым королевский протокол.

Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, CC BY 2.0

Для поездки принцесса выбрала элегантное платье коричневого оттенка в горошек, дополнив его пальто в тон. В ходе встречи она обняла медиков, присутствовавших на мероприятии, которые оказывали помощь после нападения подростка.

В сентябре Кейт Миддлтон сообщила своим поклонникам, что завершила курс химиотерапии и готова вернуться к своим рабочим обязанностям. Она подчеркнула, что её главной задачей остаётся предупреждение рецидива.

На время лечения принцесса решила не появляться на публике, и за всё время её видели лишь несколько раз по самым важным поводам. В то же время король Карл III, которому также диагностировали рак, предпочитает рабочие визиты.

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Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



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