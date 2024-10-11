Иван Ургант пошутил про молодую жену Владимира Познера

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант заявил, что Владимир Познер приедет на гастроли с "молодым женой".

Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman

Иван Ургант анонсировал своё выступление с познером в Европе.

"Полковник Познер приехал в Париж со своим молодым женой", — написал в "Инстаграме"* звезда ТВ.

Ургант пообещал, что Познер на выступлении озвучит свои шутки и афоризмы. Иван привёл примеры остроты маститого журналиста.

"Курица — не птица, Ницца — не заграница. Всю мою любовь к Парижу мне не вырезать как грыжу", — поделился своеобразным юмором Ургант.

Подписчики посоветовали Урганту не водить дружбу с Познером.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр. С 2012 года — ведущий телепередачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».



Познер Владимир Владимирович (род. 1934) — советский и российский журналист.



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