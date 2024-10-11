Адвокат Пи Дидди пожаловался на плохое питание рэпера в тюрьме

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат Пи Дидди заявил, что рэпер недоволен тем, какую пищу ему предоставляют в тюрьме.

Фото: https://www.instagram.com/p_diddy_4 by Инстаграм рэпера Пи Дидди is licensed under public doman

Адвокат Пи Дидди пожаловался на питание рэпера в тюрьме.

"Я думаю, что пища, вероятно, самая тяжёлая часть тюремного заключения", — рассказал представитель музыканта в интервью иностранным СМИ.

Зарубежные журналисты выяснили, что Пи Дидди, сидящий в центре заключения Бруклина, получает трёхразовое питание. На завтрак ему дают хлопья с фруктами и пирожным. В обед рэпера кормят запечённой рыбой и гамбургерами, а ужин звезды состоит из курицы и пасты.

Находящемуся в одиночной камере рэперу запрещено смотреть телевизор, слушать радио и пользоваться интернетом. Ему позволяют читать книги.

Судебный процесс над музыкантом, которого обвиняют в организации вечеринок с запрещёнными веществами, состоится весной 2025 года.

Уточнения

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.



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