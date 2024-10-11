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Мать Тимати призналась в пагубной зависимости

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мать рэп-исполнителя Тимати, Симона Юнусова, в своём личном блоге рассказала о том, что страдает от зависимости от сосудосуживающих капель. Она призналась, что в каждой её сумке всегда есть пузырёк с каплями, поскольку без них она не выходит из дома.

Мать Тимати призналась в пагубной зависимости
Фото: instagram.com by личный аккаунт Симоны Юнусовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Симона Юнусова объяснила, что из-за этой пагубной привычки у неё появились серьёзные проблемы со здоровьем, и теперь ей требуется операция.

"Мы провели обследование и, помимо искривлённой перегородки носа, обнаружили разрастание тканей из-за постоянного использования капель. Вывод: необходима операция, чтобы я могла нормально дышать", — поделилась подробностями мама Тимати.

Она призвала всех поклонников, которые столкнулись с подобной проблемой, обратиться к врачам и не усугублять ситуацию.

Ранее мать другого известного исполнителя, P. Diddy, столкнулась с негативом около зала суда.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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