Мать P.Diddy столкнулась с нападками возле зала суда: ваш сын – монстр!

Мать американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, столкнулась с оскорблениями возле зала суда, где проходило слушание по делу её сына.
Как сообщает Daily Mail, 84-летняя женщина, выйдя из машины и направляясь к зданию суда, слышала в свой адрес нелицеприятные высказывания о своём наследнике.
"Дженис, ваш сын — монстр! Ваш сын — монстр! И он заслуживает того, чтобы его посадили в тюрьму", — кричали ей из толпы.
Дочери рэп-исполнителя, 17-летние Джесси Джеймс и Д'Лайла Стар, появились в зале суда за несколько минут до начала заседания и отказались комментировать происходящее.
Шон Комбс, одетый в тюремную робу, улыбался своим адвокатам. Суд отклонил его просьбу о выходе под залог, несмотря на то, что мужчина отдал свой паспорт, продал частный самолёт и заложил дом стоимостью 48 миллионов долларов ради этой возможности.
Недавно стало известно, что Шону Комбсу может грозить пожизненное заключение, если его вина по всем статьям обвинения будет доказана.
Ранее сообщалось о том, что бывший возлюбленный Виктории Бони закрутил роман с другим человеком.
Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.
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