Бывший возлюбленный Виктории Бони рассекретил новый роман: что известно об избраннице миллиардера

Бывший возлюбленный известной блогерши Виктории Бони, миллиардер Алекс Смерфит, закрутил роман с 25-летней Анной Трифкович. В интернете появилось их совместное фото, на котором они не скрывают своих чувств.
Несколько месяцев назад ходили слухи о романе бизнесмена с моделью Алессандрой Амбросио. Тогда Виктория Боня была рада за своего бывшего избранника, от которого она воспитывает дочь Анджелину. Блогерша восхищалась красотой новой избранницы Смерфита. Однако, как выяснилось позже, миллиардера и модель связывают исключительно дружеские отношения.
Сейчас стало известно, что Алекс Смерфит встречается с Анной Трифкович, которая до этого была в романтических отношениях с итальянским манекенщиком Пьетро Бозелли.
Алекс Смерфит встречался с Викторией Боней семь лет назад, у них есть общая дочь. Однако, несмотря на ребёнка, мужчина так и не сделал блогерше предложение.
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Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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