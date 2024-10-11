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Бывшая жена Андрея Аршавина извинилась перед Юлией Барановской 

Шоу-бизнес

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина признала, что виновата перед Юлией Барановской.

Бывшая жена Андрея Аршавина извинилась перед Юлией Барановской 
Фото: https://vk.com/ybaranovskaya_tv by ВК-аккаунт Юлия Барановской is licensed under public doman

Бывшая жена Андрея Аршавина извинилась перед Юлией Барановской, у которой увела мужа. Когда спортсмен уходил из семьи, Барановская была беременна третьим ребёнком.

Алиса Казьмина уверена, что её аутоиммунную болезнь была ей наказанием за её проступок. Она поверила в эффект бумеранга.

Женщина признала, что извинения её сильно запоздали и Барановская в них уже не нуждается, однако выразила готовность повиниться перед Юлией.

"Всё было тогда неправильно, плохо, некрасиво. Ей сейчас это не нужно. Но если бы так получилось, что мы с ней встретились бы — я бы к ней подошла", — сказала Казьмина в шоу Андрея Малахова.

Алиса отметила, что модель поведения футболиста в общении с женщинами всегда одна и та же.

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. Обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита».

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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