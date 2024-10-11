Король Великобритании приостановил лечение от рака: играет со смертью

Король Великобритании Карл III, несмотря на рекомендации врачей из-за ухудшения здоровья, связанного с онкологическим заболеванием, решил продолжить свои рабочие поездки.
Как сообщает RadarOnline, ссылаясь на анонимный источник, монарх даже отложил курс терапии на две недели. Медики не стали возражать, но семья короля считает, что это неоправданный риск.
"Все помощники умоляли его не делать этого, но он хочет быть в лучшей форме во время своего тура и не испытывать побочных эффектов химиотерапии во время официальных визитов. Но он играет в кости со смертью, и его не переубедить", — поделился собеседник издания.
Кейт Миддлтон, невестка короля, сообщила в сентябре, что закончила курс химиотерапии и готова вернуться к работе. Вчера она вместе с мужем, принцем Уильямом, совершила рабочую поездку в Саутпорт.
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Карл III (англ
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