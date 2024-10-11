Король Великобритании приостановил лечение от рака: играет со смертью

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Король Великобритании Карл III, несмотря на рекомендации врачей из-за ухудшения здоровья, связанного с онкологическим заболеванием, решил продолжить свои рабочие поездки.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under https://flickr.com/photos/94966166@N02/48023325527

Как сообщает RadarOnline, ссылаясь на анонимный источник, монарх даже отложил курс терапии на две недели. Медики не стали возражать, но семья короля считает, что это неоправданный риск.

"Все помощники умоляли его не делать этого, но он хочет быть в лучшей форме во время своего тура и не испытывать побочных эффектов химиотерапии во время официальных визитов. Но он играет в кости со смертью, и его не переубедить", — поделился собеседник издания.

Кейт Миддлтон, невестка короля, сообщила в сентябре, что закончила курс химиотерапии и готова вернуться к работе. Вчера она вместе с мужем, принцем Уильямом, совершила рабочую поездку в Саутпорт.

Ранее блогер Дмитрий Портнягин вышел на связь после отмены домашнего ареста.

Уточнения

Карл III (англ lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — правящий король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии.



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