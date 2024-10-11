Блогер Дмитрий Портнягин впервые вышел на связь после отмены домашнего ареста: система учит

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Блогер Дмитрий Портнягин впервые после освобождения из-под домашнего ареста связался со своими поклонниками. Он поделился с ними своими мыслями о том, как сильно изменилась его жизнь за последние полгода.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дмитрия Портнягина в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Дмитрий рассказал, что за это время он столкнулся с реальностью, в которой его задержали, арестовали, он встретился с убийцей и "бывалым сидельцем". Он отметил, что за один день его жизнь кардинально изменилась.

"Эти шесть месяцев были очень сложными и полезными для меня. Они стали важными и нужными в моей жизни. Я многое осознал, переоценил свои ценности и взгляды. Сейчас я думаю, где и когда бы я ещё мог сделать такие важные выводы? Спасибо системе, она не только наказывает, но и учит", — заключил блогер.

Дмитрий Портнягин был задержан в апреле в зоне СВО. Ему предъявили обвинение в неуплате налогов и легализации денежных средств. По решению суда 15 апреля он был отправлен под домашний арест. Сейчас мера пресечения смягчена — ему запрещено совершать определённые действия, например, пользоваться интернетом.

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Уточнения

Дома́шний аре́ст — мера пресечения, заключающаяся в ограничении лица, находящегося под домашним арестом, в свободном передвижении.



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