Дана Борисова объяснила странное поведение на шоу биполярным расстройством

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Телеведущая Дана Борисова рассказала, что на шоу "Звёзды в джунглях" у неё не было с собой лекарств, поэтому её "биполярка" обострилась.

Фото: https://vk.com/danaborisova_tv by ВК-аккаунт Даны Борисовой is licensed under public doman

Дана Борисова потеряла багаж по дороге на шоу. В нём были необходимые ей лекарственные средства. Это, по словам звезды, очень пошатнуло её эмоциональное состояние.

Знаменитость призналась, что была не в состоянии контролировать свои эмоции. Она вспомнила, что на её психическое здоровье повлиял жёсткий розыгрыш, которому её подвергли несколько лет назад. С теъ пор она страдает биполярным расстройством.

"Мы летели и на моих глазах пилот встал и вышел в дверь самолёта и оператор. Я осталась одна, у меня был сильный стресс", — пожаловалась Дана Борисов в интервью Алёне Жигаловой в шоу "Алёна, блин".

Уточнения

Биполя́рное расстро́йство либо биполя́рное аффекти́вное расстро́йство, акр. БАР — эндогенное психическое расстройство, проявляющееся в виде аффективных состояний: маниакальных (или гипоманиакальных) и депрессивных (либо субдепрессивных), а нередко и смешанных состояний.



Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.



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