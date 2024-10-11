Беременная Сати Казанова поделилась трогательными фото с супругом

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Находящаяся в интересном положении экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова устроила фотосессию с супругом.

Фото: https://www.instagram.com/satikazanova by Инстаграм Сати Казановой is licensed under public doman

Сати Казанова опубликовала в "Инстаграме"* снимки, на котором она запечатлена с мужем, итальянским фотографом Стефано Тиоццо.

Для фото беременная певица выбрала нежные бежевые тона. Пара запечатлена на лоне природы.

Звезда объяснила, что обнаружила, что у них с мужем нет совместных фото в период ожидания малыша. Она рассказала, что привлекла к съёмкам крутого фотографа. Фотосессия, по словам знаменитости, проходила в России.

"Отдельно спасибо мужу за гибкость и готовность "на любой кипишь", — написала Сати Казанова под фото.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010).



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