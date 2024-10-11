Беременная Сати Казанова поделилась трогательными фото с супругом

Находящаяся в интересном положении экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова устроила фотосессию с супругом.
Сати Казанова опубликовала в "Инстаграме"* снимки, на котором она запечатлена с мужем, итальянским фотографом Стефано Тиоццо.
Для фото беременная певица выбрала нежные бежевые тона. Пара запечатлена на лоне природы.
Звезда объяснила, что обнаружила, что у них с мужем нет совместных фото в период ожидания малыша. Она рассказала, что привлекла к съёмкам крутого фотографа. Фотосессия, по словам знаменитости, проходила в России.
"Отдельно спасибо мужу за гибкость и готовность "на любой кипишь", — написала Сати Казанова под фото.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010).
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