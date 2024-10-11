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Рэперу P.Diddy грозит пожизненное заключение

1:06
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, может оказаться в тюрьме на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Таковы обвинения, которые были выдвинуты против него.

Рэперу P.Diddy грозит пожизненное заключение
Фото: commons.wikimedia.org by Shamsuddin Muhammad from Fort Hood, TX, USA, CC BY 2.0

Как сообщают западные СМИ, судебное заседание по делу музыканта состоится лишь в следующем году — 25 мая 2025 года. В настоящее время он находится в одной из самых суровых тюрем Нью-Йорка — Metropolitan Detention Center, без права выйти под залог.

По словам адвоката Шона Комбса Марка Агнифило, больше всего их беспокоит питание артиста. Первое время после заключения под стражу Шон Комбс боялся есть, опасаясь отравления. Однако сейчас он питается три раза в день — в 6 и 11 часов утра, а также в 4 часа вечера.

Шона Комбса обвиняют в торговле людьми с целью сексуального насилия и рэкете.

Ранее певица Слава выразила возмущение по поводу отменённых концертов в Дагестане.

Уточнения

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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