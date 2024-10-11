Певший с рэпером P.Diddy Тимати резко высказался о скандале с вечеринками США

Рэпер Тимати прокомментировал разгоревшийся в США скандал вокруг вечеринок P. Diddy.

Фото: https://vk.com/timatiofficial by ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman

Тимати, который выпустил совместный трек с рэпером P. Diddy "I'm on you" 14 лет назад, высказал своё мнение о разборках в американском шоу-бизнесе.

Исполнитель хита "Плачут небеса" считает, что проблемы США не стоят его внимания.

"Я думаю, что он живет в Америке, у них там свои дела, у нас в России свои дела. Это их разборки, суды, они находятся в Америке, вот пусть американцы этим и занимаются", — заявил музыкант.

Тимати подчеркнул, что его интересуют только события, которые непосредственно касаются России.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель. Получил известность в 2004 году, после участия в шоу «Фабрика звёзд 4». В 2006 году выпустил дебютный сольный альбом Black Star.





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