Певица Слава возмутилась отменой концертов в Дагестане: помог бизнесмен

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, выразила своё недовольство в личном блоге из-за отмены концертов в Дагестане без объяснения причин. Однако, как сообщает Mash Gor, на помощь ей пришёл местный бизнесмен.

Фото: Telegram-канал певицы Славы is licensed under public domain

Он пригласил исполнительницу и её команду выступить на своей свадьбе вместо отменённых концертов. Артистка отметила, что на торжестве присутствовало 1,5 тысячи человек — "как на сольном концерте".

Недавно она выразила недовольство в социальных сетях на компанию "Дагартконцерт", которая отказалась проводить её концерты без объяснения причин. Певица пояснила, что уже находилась в Махачкале, поэтому понесла убытки, так как должна была заплатить зарплату команде. Кроме того, возник простой в двое суток, который нужно было как-то пережить.

Ранее стало известно, что телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен.



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