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Уехавшую из России Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева, признанная в России иностранным агентом и внесенная в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлена в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

Уехавшую из России Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
Фото: instagram.com by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы, артистка уже несколько лет проживает за границей.

Летом Лазарева была заочно арестована по запросу Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено после её интервью, в котором она назвала удары украинских беспилотников по российским городам ужасными, но призналась, что "радуется" им.

В сентябре она попыталась обжаловать свой статус иноагента в суде, но получила отказ. Сама она отметила, что не может работать из-за внесения в соответствующий реестр.

Ранее стало известно, с кем в отпуск отправилась актриса Агата Муцениеце.

 

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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