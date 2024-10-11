Стало известно, с кем Агата Муцениеце проводит время за границей

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце решила отдохнуть в Испании после напряжённого судебного процесса с бывшим мужем Павлом Прилучным, который касался места жительства их общего сына Тимофея. Артистка поделилась своими впечатлениями о Мадриде, опубликовав фотографии, сделанные во время поездки.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

На одном из снимков Агата запечатлена в компании дизайнера Олеси Шиповской на площади Сибелес. Они также посетили церковь Святых Мануэля и Бенито, которая произвела на актрису сильное впечатление.

После этого они отправились на обед в ресторан и завершили день шопингом. Хотя Агата не стала делиться подробностями о своих покупках в бутике с люксовыми брендами, по её радостным эмоциям было видно, что она довольна проведенным временем.

К сожалению, дети Агаты Муцениеце остались с отцом, актёром Павлом Прилучным. В недавнем интервью он объяснил, что его сын хочет жить с ним, в то время как дочь стремится остаться с матерью.

Ранее Филипп Янковский поделился редким снимком с семьёй.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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