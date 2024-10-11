Филипп Янковский опубликовал редкий снимок с семьёй в день рождения: без жены

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Филипп Янковский отпраздновал своё 56-летие, поделившись в личном блоге редким снимком с семьёй. Однако поклонники заметили, что рядом с ним нет его супруги Оксаны Фандеры.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Филлипа Янковского в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Янковский провёл день рождения в кругу своих близких: 33-летнего сына Ивана, 29-летней дочери Елизаветы и невестки Дианы Пожарской. Они решили не устраивать пышное торжество и на фото все расслабленно лежат в обнимку на диване, улыбаясь друг другу.

Подписчики были в восторге от этого честного и искреннего снимка, на котором все участники предстали в своих естественных образах. Многие отметили, что не хватает лишь Оксаны Фандеры, которая после начала специальной военной операции на Украине переехала жить в Грузию.

В комментариях также оставила свой отзыв коллега Янковского Ирина Безрукова, назвав всех присутствующих на фото "классными".

Ранее Павел Дуров и его возлюбленная спровоцировали слухи о скорой свадьбе.

Уточнения

Фили́пп Оле́гович Янко́вский (род. 10 октября 1968, Саратов) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и кинопродюсер.



Окса́на Оле́говна Фанде́ра (род. 7 ноября 1967, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.