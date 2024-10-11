Филипп Янковский опубликовал редкий снимок с семьёй в день рождения: без жены

Актёр Филипп Янковский отпраздновал своё 56-летие, поделившись в личном блоге редким снимком с семьёй. Однако поклонники заметили, что рядом с ним нет его супруги Оксаны Фандеры.
Янковский провёл день рождения в кругу своих близких: 33-летнего сына Ивана, 29-летней дочери Елизаветы и невестки Дианы Пожарской. Они решили не устраивать пышное торжество и на фото все расслабленно лежат в обнимку на диване, улыбаясь друг другу.
Подписчики были в восторге от этого честного и искреннего снимка, на котором все участники предстали в своих естественных образах. Многие отметили, что не хватает лишь Оксаны Фандеры, которая после начала специальной военной операции на Украине переехала жить в Грузию.
В комментариях также оставила свой отзыв коллега Янковского Ирина Безрукова, назвав всех присутствующих на фото "классными".
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Фили́пп Оле́гович Янко́вский (род. 10 октября 1968, Саратов) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и кинопродюсер.
Окса́на Оле́говна Фанде́ра (род. 7 ноября 1967, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.
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