Павел Дуров и его возлюбленная спровоцировали слухи о свадьбе одним фото

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В личном Telegram-канале Юлия Вавилова, возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, опубликовала снимок с бизнесменом. Поклонники предполагают, что в день рождения Павла, 10 октября, они сыграли свадьбу.

Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, PDM

На фотографии Юлия выглядит празднично в светло-розовом платье и с укладкой, а Павел — в чёрном костюме. Пара не стала комментировать снимок, но Юлия подписала его: "10.10.2024".

Многие блогеры, включая Ксению Собчак и Надежду Стрелец, уверены, что Павел Дуров решил узаконить отношения в свой день рождения. Юлия Вавилова стала единственной, о ком он публично рассказал и подтвердил их роман.

Недавно они оба признали, что из-за пережитого стресса, связанного с арестом в Париже и кибербуллингом, Юлия потеряла ребёнка.

Ранее принц Уильям рассказал о ссорах своих троих детей.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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