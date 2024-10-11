Актёр Аарон Тейлор-Джонсон красив на 93,04% — пластический хирург

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург Джулиан де Сильва внимательно изучил внешность знаменитостей. Он сделал вывод, что актёр Аарон Тейлор-Джонсон является самым красивым мужчиной в мире, пишет Daily Mail.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Для определения степени привлекательности хирург использовал метод золотого сечения. Он оценил Аарона Тейлора-Джонсона на 93,04%.

"Аарон оказался явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства", — заявил Джулиан де Сильва.

При этом в топ-10 самых красивых мужчин мира вошли Люсьен Лависконт (92,41%), Пол Мескал (92,38%), Роберт Паттинсон (92,15%), Джек Лауден (90,33%), Джордж Клуни (89,9%), Николас Холт (89,84%), Чарльз Мелтон (88,46%), Идрис Эльба (87,94%) и Шах Рукх Кхан (86,76%).

Ранее Pravda.Ru писала, что Аню Тейлор-Джой признали самой красивой актрисой современности.

Уточнения

А́арон Пе́рри Те́йлор-Джо́нсон — британский актёр. Лауреат премии "Золотой глобус" (2017) за роль Рэя Маркуса в фильме "Под покровом ночи" (2016).



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