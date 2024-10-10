Принц Уильям раскрыл главную причину постоянных ссор Джорджа, Шарлотты и Луи

Принц Уильям, общаясь со студентами Национальной школы кино и телевидения в штаб-квартире BAFTA на Пикадилли, рассказал, что его дети, Джордж, Шарлотта и Луи, иногда ссорятся из-за пульта от телевизора. Он отметил, что за закрытыми дверьми его наследники не отличаются от обычных озорных детей.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, PDM

Принц Уильям рассказал, что они с удовольствием смотрят не только спортивные соревнования, но и кино. Последней их любимой кинофраншизой стала история Джеймса Борна, которую прекрасно сыграл Мэтт Деймон.

Дети постоянно уговаривают родителей посмотреть то, что им хочется. Старший наследник Джордж, помимо всего прочего, обожает видеоигры, но его мама "старается следить за тем, чтобы он не проводил перед экраном слишком много времени".

Недавно принц Уильям признался, что не поехал на Олимпиаду в Париж, потому что боялся заразить свою жену коронавирусом.

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Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.



Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



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