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Актриса Ирина Безрукова раскрыла, как пережила смерть единственного сына: на грани с желанием жить

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В интервью с Юлией Бедер для проекта "Законы жизни" актриса Ирина Безрукова поделилась, что никогда не думала, что ей придётся столкнуться с трудностями. После смерти её единственного сына Андрея ей было очень тяжело.

Актриса Ирина Безрукова раскрыла, как пережила смерть единственного сына: на грани с желанием жить
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ирины Безруковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам Ирины, она ежедневно получает сообщения от женщин, которые оказались в подобной ситуации. Они говорят, что благодаря ей находят в себе силы жить дальше.

"Так получилось, что я написала книгу "Жить дальше". Я знаю, что её дарят женщинам, которые находятся в состоянии отчаяния. Кто-то находит в ней что-то похожее. Мне кажется, что люди созданы друг для друга. Возможно, моя история создана для того, чтобы кого-то поддержать", — считает актриса.

Ирина Безрукова также отметила, что некоторые люди подпитывают свою боль, доводя себя до сумасшествия. По её мнению, необходимо находить силы жить дальше и ценить каждый момент.

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Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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