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Певица Юлия Савичева высмеяла творчество Анны Asti: нет уникальности

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева приняла участие в качестве члена жюри в первом полуфинале музыкального конкурса молодых талантов "Музыкастинг" на "Новом радио". В ходе мероприятия она высказала своё мнение о творчестве певицы Анны Asti (настоящее имя Анна Дзюба).

Певица Юлия Савичева высмеяла творчество Анны Asti: нет уникальности
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Прослушав одного из конкурсантов, который исполнил песню собственного сочинения, Юлия Савичева отметила, что ей показалось, будто она уже слышала что-то подобное. По её словам, композиция была похожа на множество других, с одинаковой аранжировкой и методикой. Бывшая участница "Фабрики звёзд" заключила, что ей сразу же вспомнилась Анна Asti.

Савичева уверена, что в треках её коллеги нет ничего уникального, а её композиции уже неоднократно перепевались другими исполнителями. Её слова поддержал и генеральный директор "Нового радио" Роман Емельянов, который отметил: "Когда песня не очень, сразу вспоминается Анна Asti".

Ранее Сергей Дворцов назвал неожиданную причину, по которой Агата Муцениеце не хочет отдавать детей Павлу Прилучному.

Уточнения

Ю́лия Станисла́вовна Са́вичева (род. 14 февраля 1987, Курган) — российская певица и актриса. Финалистка телепроекта «Фабрика звёзд 2», участница конкурса «Евровидение-2004».

А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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