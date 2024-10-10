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Раскрыта неожиданная причина, почему Муцениеце не пускает детей к Прилучному: яркий ловелас

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов поделился своими наблюдениями о жизни актёра Павла Прилучного. Он отметил, что артист известен своим скандальным характером и многочисленными романами с разными женщинами. По словам Дворцова, именно постоянные измены Прилучного стали причиной, по которой его бывшая супруга Агата Муцениеце не желает отдавать ему детей.

Раскрыта неожиданная причина, почему Муцениеце не пускает детей к Прилучному: яркий ловелас
Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В интервью с Life.ru Сергей Дворцов заявил, что даже сейчас у артиста есть кто-то на стороне, несмотря на его брак с Зепюр Брутян.

"Конечно, Агата не хочет, чтобы дети были связаны с этой историей измены. Зная Пашу, я уже давно не удивляюсь его похождениям", — сказал Дворцов.

Сам Павел Прилучный утверждает, что судится только за местожительство своего сына Тимофея, поскольку мальчик сам хочет жить с ним. Он также мог бы забрать к себе и дочь Мию, но девочка предпочитает остаться с матерью.

Ранее стало известно, откуда у Аллы Пугачёвой мог появиться дорогостоящий антиквариат.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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