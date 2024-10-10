Раскрыта неожиданная причина, почему Муцениеце не пускает детей к Прилучному: яркий ловелас

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов поделился своими наблюдениями о жизни актёра Павла Прилучного. Он отметил, что артист известен своим скандальным характером и многочисленными романами с разными женщинами. По словам Дворцова, именно постоянные измены Прилучного стали причиной, по которой его бывшая супруга Агата Муцениеце не желает отдавать ему детей.

Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В интервью с Life.ru Сергей Дворцов заявил, что даже сейчас у артиста есть кто-то на стороне, несмотря на его брак с Зепюр Брутян.

"Конечно, Агата не хочет, чтобы дети были связаны с этой историей измены. Зная Пашу, я уже давно не удивляюсь его похождениям", — сказал Дворцов.

Сам Павел Прилучный утверждает, что судится только за местожительство своего сына Тимофея, поскольку мальчик сам хочет жить с ним. Он также мог бы забрать к себе и дочь Мию, но девочка предпочитает остаться с матерью.

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Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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