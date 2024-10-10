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Стало известно, откуда у Аллы Пугачёвой мог появиться антиквариат на сумму 20 млн долларов

1:21
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва, покинувшая Россию, могла унаследовать ценный антиквариат от своего бывшего супруга, ныне покойного кинорежиссёра Александра Стефановича. Такое предположение высказал продюсер Леонид Дзюник.

Стало известно, откуда у Аллы Пугачёвой мог появиться антиквариат на сумму 20 млн долларов
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

В беседе с NEWS.RU он напомнил, что ещё при жизни второго мужа певица пыталась отсудить у него антиквариат, но безуспешно.

"Стефанович был большим поклонником антиквариата… Возможно, он оставил тайное наследство в виде антиквариата для Пугачёвой. Возможно, она сама собирала что-то подобное", — предположил Дзюник.

Он был удивлён сообщению о том, что исполнительница не смогла вывезти антиквариат за границу из-за отсутствия сопроводительных документов. Продюсер уверен, что у певицы есть все необходимые чеки и справки, подтверждающие её право собственности на редкие вещи.

В СМИ появилась информация, что Алла Пугачёва хотела вывезти антиквариат ещё в прошлые приезды в Россию, поэтому составила опись имущества. Однако предметы, стоимость которых достигает 20 миллионов долларов, не пропустили на границе.

Ранее бывшая жена Андрея Аршавина обратилась к его новой возлюбленной.

Уточнения

Алекса́ндр Бори́сович Стефано́вич (13 декабря 1944, Ленинград — 13 июля 2021, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, писатель, сценарист, актёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003).

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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