Бывшая жена Аршавина обратилась к его новой избраннице: выписала путёвку в ад

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бывшая супруга известного футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, подтвердила, что у мужчины недавно родился ребёнок от новой возлюбленной Анны Петрушиной из Санкт-Петербурга. Однако она не испытала никаких эмоций, узнав об этом.

Фото: commons.wikimedia.org by wonker, CC BY 2.0

В программе "Малахов" экс-модель высказала мнение, что этот союз спортсмена также не будет долгим и прочным. По её словам, Анна "лишь выписала себе путёвку в ад".

Казьмина подчеркнула, что имеет в виду борьбу за ребёнка, поскольку сейчас Аршавин платит законные алименты на всех своих детей. Когда же их потребует Анна, Алиса и Юлия (Барановская, первая жена футболиста) будут получать меньше. На самом же Андрее это "никак не отразится".

Алиса Казьмина стала второй супругой спортсмена и родила ему дочь Есению. Известно, что роман с ней он закрутил, когда Юлия Барановская ждала третьего ребёнка.

Ранее Мария Погребняк обратилась к Павлу Прилучному.

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008).



Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.