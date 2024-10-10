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Мария Погребняк обратилась к Павлу Прилучному на фоне суда с Агатой Муцениеце: пересмотри своё поведение

1:23
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге Мария Погребняк, известная блогерша, поделилась своими переживаниями по поводу судебных разбирательств между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце из-за их общих детей. Она призналась, что эта ситуация вызывает у неё душевную боль.

Мария Погребняк обратилась к Павлу Прилучному на фоне суда с Агатой Муцениеце: пересмотри своё поведение
Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

Мария считает, что развод — это всегда испытание для всех, особенно для детей. По её мнению, использовать детей в своих интересах — это неприемлемо. Она также напомнила, что смогла расстаться со своим бывшим мужем, футболистом Павлом Погребняком, который является отцом её троих сыновей, в спокойной и уважительной манере.

Блогерша с уважением относится к позиции Агаты Муцениеце в этой ситуации, однако у неё есть вопросы к поведению Павла Прилучного.

"Я надеюсь, что ты сможешь изменить своё поведение. Говори своему сыну, какая у него замечательная мама, и поддерживай его в этой любви. Независимо от того, что происходит в твоей душе, ты должен понимать, что благополучие ребёнка должно быть на первом месте", — обратилась она к артисту.

В заключение она подчеркнула, что разлука с матерью может нанести мальчику непоправимую травму.

Ранее стало известно, что жена Рузиля Минекаева планирует выступить на Первом канале.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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